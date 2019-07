4公尺大白鯊被攔腰咬成兩半！　2鯊「海中激戰」畫面曝光

國際中心/綜合報導

澳洲黃金海岸(Gold Coast)近日有人發現,一條約4公尺的大白鯊被攻擊狠咬,不僅全身咬痕,身軀更幾乎被咬成兩半,畫面驚人。而據澳洲海洋科學研究所專家米卡恩(Mark Meekan)表示,所有鯊魚都會吃同類,這隻大白鯊很可能被被另條更大型的鯊魚攻擊,才會留下這麼大的咬痕。

據澳洲媒體報導,國家地理頻道的新節目「Cannibal Sharks」中,兩條大鯊魚為了吃魚餌在船側激烈互咬,激起陣陣水花,海水中夾雜著鮮紅血水,驚險畫面全被攝影機捕捉,最終體型較小的4公尺鯊魚落敗,腹部被咬出一個巨大裂口,除此之外,黃金海岸周邊也有許多身有殘缺的鯊魚屍體。

澳洲海洋科學研究所專家米卡恩表示,鯊魚是頂級掠食者,曾有研究檢驗3億年前的史前鯊魚糞便化石,竟在其中發現幼鯊牙齒的化石,證明鯊魚的同類互食習性已有數千年歷史,連不同種類的鯊魚也會互相攻擊。

▲鯊魚從遠古時期便有咬食同類的習慣。



節目中也指出,母虎鯊有兩個子宮,各可孕育6-7個胚胎,但卻通常僅生兩條幼鯊,科學家利用掃描技術與DNA研究後才發現,母虎鯊可在不同時間點受精,一旦最早受精的幼鯊長出眼睛和牙齒,便會在子宮內吃掉其他胚胎。鯊魚專家Yannis Papastamatiou博士則說,鯊魚對同類的關係冷淡,對彼此來說都只是食物。