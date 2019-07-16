小黃司機到指定地接客　驚見「蓋白布硬屍」橫躺路邊等上車！

▲印尼小黃司機載到遺體。（圖／翻攝自tribunnews）

記者陳亭伃／綜合報導

近半年不少計程車或是私家車都會接收「送貨」的案件，希望可以加減賺些外快，而「接收物」無奇不有，其中印尼雅加達有一位計程車司機，日前就接到一個「送貨」的委託竟然是一句蓋著白布的屍體，並且還指定送往當地的一間醫院。

這名小黃司機在臉書上發文分享，今天為了要賺外快，出來跑車接送貨的案子，而最特別的就是將一具屍體從工廠送往醫院，「下訂單的客戶並沒有提供任何的資訊，只要我將『貨物』帶往醫院，而我仔細一看竟然是包裹著白布的遺體」司機表示。

該名司機甚至將自己載遺體的照片放上網，引發網友熱烈討論，但詢問客人指定的醫院「芝比依醫院」，對方向當地媒體表示，這兩日並沒有收到任何以計程車運送來的大體，已經報警讓警方進行調查。

當地警方表示，已經著手調查是否是真實案件，還是刻意惡作劇，並且調出相關手機號碼，希望可以確認「訂單來源」、「司機下落」等等的細節。不少網友到該則貼文，留言表示「如果是真的叫計程車送大體，真的蠻沒有公德心」、「司機應該要很毛，哪有時間去拍照」、「感覺就是惡作劇」