潘瑋柏戴586萬「錶王」洩品味　陪媽媽的行頭也不簡單

▲潘瑋柏放假陪媽媽，不料帽子和腕上的PP錶成為焦點。（圖／翻攝willpan23 IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏近日放假陪媽媽當乖小孩，難得曬出母子合照，但話題仍離不開腕錶，原來他反戴帽子的扣頭，被周杰倫留言虧「怎麼感覺頭上是錶帶」，他則妙回：「我已經愛錶到把我的頭當錶了。」錶迷可別因這段好友留言分神了，眼光請聚焦在潘瑋柏的手腕上，是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）586萬5000元的Ref. 5270P-001計時秒功能萬年曆錶。

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▲PP Ref. 5270P-001計時秒功能萬年曆錶鉑金款，5,865,000元。（圖／品牌提供）

PP Ref. 5270P-001計時秒功能萬年曆錶獨特的蜜糖金色面盤，是讓人一眼認出的特色，面盤整體設計與功能配置呈現復古風格，內載CH29-535 PS Q手動上鍊機芯，是PP第一款自製萬年曆計時秒機芯，2011年品牌曾推出白金款、2015年發表玫瑰金材質，停產後於去年打造潘瑋柏收藏的這只鉑金版本。

▲潘瑋柏擁有Richard Mille特製版的RM056，估價約74,000,000元。

買了高價複雜功能錶不該只是鎖在保險箱，潘瑋柏力行買了就要戴的原則，好錶一只只曝光，以往他戴上千萬元的Richard Mille錶、勞力士（Rolex）彩虹圈或百事可樂圈腕錶予人「很潮」的印象，但事實證明他不僅講究錶款外型與話題性，也很重視鐘錶工藝，綜合以上條件才會納為收藏。

▲潘瑋柏戴彩色寶石依彩虹漸層色排列的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，3,675,500元。