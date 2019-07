▲印尼爪哇海南邊發生地震。(圖/翻攝自USGS)



國際中心/綜合報導

根據《歐洲-地中海地震中心》檢測到的數據,印尼峇里島南邊當地時間16日上午8時18分發生規模5.7地震,震源深度104公里,目前尚未傳出傷亡報告。另外根據《美國地質調查局》(USGS)數據指出,震央位於印尼Kendalrejo東南偏南40公里處。有網友在推特表示,他感受到強烈搖晃被嚇醒,「大自然的鬧鐘。」

Strong #earthquake (#gempa) shakes South of Bali, Indonesia 6 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/yhJu5npWFI

Bali just got shook hard. Woke me up good. Nature's alarm clock.#earthquake