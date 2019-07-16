天生就是理財高手5大星座！處女是投資達人、Top 1有滿滿的征服欲

編輯／Molly 圖／翻攝自pexels

人人都知道，光領死薪水無法悠哉的享受退休生活，做好投資理財才是累積財富之道。對某些人而言，理財相關資訊是根本是火星文，完全理解不來，但十二星座中有些星座卻生來就自帶理財投資資質，猶如天生的理財專員，用錢滾錢對他們來說一點都不難。

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Top 5：雙子座



大部分雙子座都很聰明機智，有著敏銳觀察力和領悟力，其實很有理財天賦，只是有沒有心要做而已。除此之外，善於交際的雙子也很擅長利用人際關係或手邊資源做出判斷，對他們來說，投資賺錢不是問題，守不住財才是最大的問題。

Top 4：水瓶座



求知慾很強、擅長觀察的水瓶座，不僅邏輯思考判斷力佳，還具有勇於冒險的嘗試精神，是出了名的高智商星座代表。對他們而言，各種理財理論都很容易上手，沒有太大困難，只是喜歡新穎事物的水瓶，容易把錢拿去投資各種創新古怪的想法或產品中，其中的風險需要謹慎評估才好。

Top 3：處女座



天生性格就細心謹慎的處女座，加上持之以恆的做事風格，非常適合做各種的投資理財，在累積財富的道路上可說是有著康莊大道。對於分析能力強又重視實際面的處女來說，要維持收支平衡是很輕易的事，就算他們花了不少錢，通常也是基於有自信能連本帶利賺回來的前提下做出的決定。

Top 2：摩羯座

具有高強度耐力且思緒周密的摩羯座，雖然平時看似沈默寡言且不喜歡「花錢」，但其實他們是默默地在思考和觀察，努力累積更多財富和相關知識，一步一步踏實地完成自我的規劃。只要他們能穩定好情緒，在理財上大部分都可以取得很好的成果。

Top 1：天蠍座



有敏銳觀察力和高度研究精神的天蠍座，加上邏輯思維很縝密，天生就非常適合理財。他們常能舉一反三，透過觀察看到事物的本質，同時他們對物質方面的要求很高，所以也願意付出相當的努力以取得想要的東西或目標，對於金錢、財富也是帶著滿滿的征服欲，因此在理財的道路上往往可以走得很長遠。

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