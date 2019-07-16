參加喜宴目擊「新郎是男友！」　她崩潰鬧場：說好是哥哥的婚禮

▲參加喜宴目擊新郎是男友，她崩潰鬧場：「說好是哥哥的婚禮。」（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

「男友結婚了，但新娘不是我」。印度旁遮普邦一名男子庫馬爾（Jaskaran Kumar）日前對交往1年多的女友說，自己近期要幫忙哥哥籌備婚禮非常忙。但女友卻直覺認為整件事情相當可疑，因此偷偷跑到婚禮的現場觀看，結果發現新郎根本就是自己的男朋友，讓她當場情緒失控在現場大鬧。

綜合外媒報導，庫馬爾與女友交往大約一年半，但他日前突然說「最近會幫哥哥準備婚禮，非常忙碌，可能會沒時間陪伴」。但女友卻一直覺得庫馬爾的態度相當詭異，加上對方的行跡實在太可疑，因此她就決定偷偷跑去婚宴現場去觀禮，順便給庫馬爾一個驚喜。

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▲女友不但在婚禮現場大鬧，還爆料庫瑪爾的劈腿行為。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不料，女友趕到婚禮現場後卻發現，新郎竟然是自己的男友，男友根本都在騙自己，讓她情緒崩潰在現場大鬧，還當眾爆料庫瑪爾的劈腿行為，並且秀出2人的親密合照證明關係，使現場所有來賓及新娘家屬全部看傻眼，新娘家屬也立刻停止婚禮並報警處理。

事後庫馬爾向新娘方坦承，自己確實有劈腿的行為，因此新娘家屬不願意再繼續完成婚事，同時也不想追究他的劈腿行為。