她慘將55萬公款放進碎紙機　1個月後神還原95%主管也大讚！

▲上班族誤把55萬當廢紙碎掉，最後拼回95%。（圖／翻攝微博／奮鬥在韓國，下同）



國際中心／綜合報導

大家有過不小心把重要文件放入碎紙機的噩夢嗎？韓國一名上班族上個月誤把裝有公款的信封袋，投入碎紙機，沒想到裡面竟然裝著11張面額5萬韓元的鈔票，共55萬元韓幣（約新台幣14500元）。不過經過她一個多月的努力後，終於將鈔票完美的拼湊好，令老闆感到佩服，決定請她吃一頓大餐作為慰勞。

綜合媒體報導，這名員工在6月2日時把裝有公款的信封袋，不小心放進碎紙機，映入眼簾的則是55萬韓幣全部成碎紙，讓她崩潰不已。她立刻上網查詢，得知每張鈔票最少拼回8成才能兌換新鈔。

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她只好硬著頭皮，每天下班回家一點一滴的拼拼湊湊，身邊的丈夫和女兒也只在一旁加油，肩膀上更貼滿痠痛貼布，眼睛太乾還要不停點眼藥水，經過一個多月的努力過後，終於成功「救回」所有鈔票，彌補自己的過錯。最後，皇天不負苦心人，她也成功在銀行換了新鈔。

銀行方面表示，完成75%以上就可以兌換新鈔，但她卻完成了95%。此外，這麼拼命的成果就連原本只為她加油的科長都感到佩服，最後決定請她吃一頓大餐。

許多網友看到後紛紛大讚，「這位姐姐可以去破案了，粉碎機粉碎的東西都能拼出來95%」、「錢的力量促使她拼完的。換拼圖可能早放棄了」、「如果做法醫去拼被碎屍的屍體應該很厲害」、「牛逼」、「說明碎紙機對防止洩密一點用都沒有啊，還能還原」。