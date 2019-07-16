登月50年／怕「外星微生物」入侵地球　太空人返回地球後…直接無菌隔離3周

▲阿姆斯壯離開隔離室後與迎接民眾握手。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

1969年7月20日，距今30年前，阿波羅11號（Apollo 11）正式登陸月球，阿姆斯壯（Neil Armstrong）跨出人類太空探索的第一步，成為踏上月球的第一人。登陸月球不僅有著技術上的困難，還有其他未知的威脅正等著阿波羅11號上的太空人，據傳當時的科學家，害怕從外太空歸來的太空人身上，可能會殘留「外星微生物」等病原體，因此先將這些太空人安排進無菌隔離室，整整3周後才讓他們出來。

30年前，39歲的阿姆斯壯踏上月球，讓美蘇兩國的太空競賽達到顛峰，在此之前，只有少數幾個機器人曾經在月球表面上著陸。科學家對月球的印象只有佈滿岩石、塵土與隕石坑，就算知道上面沒有任何已知的生命體，但他們仍擔心執行太空任務的太空人，會不小心沾染上「外星微生物」或是被「外星病原體」感染，所以在這些太空人返回地球後，直接被安排住進無菌密室隔離。

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1969年7月24日阿波羅11號返抵地球後，阿姆斯壯、艾德林與柯林斯，立刻被美國太空總署（NASA）安排住進詹森太空中心（Johnson Space Center）內的月球物質回收實驗所（Lunar Receiving Laboratory），隔離3周後才在8月10日離開隔離室，接受全美民眾歡呼，紐約、芝加哥與洛杉磯也都在同一天舉辦了慶祝遊行。

▼美國航太博物館內阿波羅11號模型。（圖／記者張方瑀攝）



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