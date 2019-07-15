中小企業家抗議日韓貿易戰　走上首爾街頭呼籲抵制日貨

▲南韓店家上街抵制日貨。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

南韓中小企業者15日走上首爾街頭，抗議日本政府對3種關鍵半導體材料進行出口管制，並呼籲商家全面抵制日本的消費性產品，直到安倍晉三願意取消相關出口管制並道歉為止。南韓貿易部14日也已經提請世界貿易組織（WTO）貨物貿易理事會，調查日本的出口管制，希望能阻止因單方面不信任而實施的制裁。

根據美聯社報導，南韓超市協會（Korea Mart Association）會長Kim Sung-min呼籲店家，抵制並全面停止販賣日本產品，直到安倍晉三願意撤回貿易限制並道歉為止，而一旁其他的示威者也紛紛高舉「我們店家不賣日本貨」的標語，甚至合力把日本啤酒、運動飲料等丟進垃圾桶，宣示他們堅強的意志和行動。

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報導指出，目前已有成千上萬的韓國人到青瓦臺上連署，要求全面抵制日貨、赴日旅遊等，甚至有人提議拒絕參加明年的東京奧運；南韓零售商則表示，近期的日本啤酒銷售量很明顯有下滑的趨勢。

日本首相安倍晉三表示，南韓受管制的3種關鍵材料只能出口給可以信賴的貿易夥伴，但他強烈懷疑南韓在軍用及軍民兩用的出口管理上有問題，甚至有可能將非法的敏感材料轉移到北韓。對此，韓國表示出口管制工作一切都正常。

南韓總統文在寅則指責日本，濫用貿易槓桿來懲罰雙方多年來爭吵不斷的歷史問題，認為貿易限制是針對韓國法院今年初裁決的報復，該裁決要求日本公司必須賠償韓國受害者在二次大戰期間所遭受到的強迫勞動；此外，日本加強對光致抗蝕劑和其他敏感材料的出口管制，可能會損害其依賴出口的經濟，並擾亂全球供應鏈。