準備朝聖！台灣限定KAWS公仔現身台中　限量周邊3000元有找

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以創作BFF角色出名的藝術家KAWS，才剛於日本舉辦亞洲第4場「KAWS：HOLIDAY」後，今天便立馬現身於台中大里的DALI ART藝術廣場，帶來以BFF為主題的「KAWS BFF SCULPTURE」雕塑展，同時，展出為台灣量身訂製的BFF雕塑公仔，並且KAWS還與熱愛潮流文化的羅志祥一同出席剪綵儀式。

▲KAWS（左二）與羅志祥一同出席剪綵儀式。（圖／縱橫公關提供）

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▲熱愛潮流文化的羅志祥也收藏了許多公仔。（圖／縱橫公關提供）

這次的2019「KAWS BFF SCULPTURE」雕塑展，是以KAWS替台灣量身訂製的BFF雕塑公仔為最大亮點，其設計運用招牌的「XX」眼睛搭配趴在箱子上的藍色BFF公仔呈現，除此之外，現場還有販售限定的周邊商品，其中包括一隻6吋BFF毛絨公仔提供粉絲收藏，而售價則為台幣2,990元。

▲KAWS替台灣量身訂製的BFF雕塑公仔。（圖／縱橫公關提供）

▲這次販售的6吋BFF公仔。（圖／ETtoday攝）

此外，現場還為各位粉絲準備了6吋BFF毛絨公仔的參觀空間，並且裡面除了公仔之外，還有各個細節的BFF雕塑照片與期間限定店的相關資訊，有興趣的朋友們，都可以至台中大里的DALI ART藝術廣場參觀哦！

▲提供參觀空間給粉絲拍照。（圖／ETtoday攝）

▲BFF雕塑的細節照片。（圖／ETtoday攝）

▲期間限定店的展覽資訊。（圖／ETtoday攝）

展覽資訊

「KAWS BFF SCULPTURE」雕塑展

地點：DALI ART藝術廣場（台中市大里區科技路1-21號）

展期：7／15至9／15（平日11：00-21：00、假日10：00-22：00）

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