周杰倫時尚好貨多　戴奢華銀飾墨鏡

▲周杰倫遊歐洲曾戴79,500元Chrome Hearts太陽眼鏡。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國奢華銀飾品牌Chrome Hearts深受名流喜愛，藍心湄、羅志祥、潘瑋柏等都是忠實擁護者，不僅高單價的銀飾、皮衣等單品深受歡迎，鏡臂有銀雕裝飾的眼鏡系列也受到收藏家追捧，周杰倫（周董）日前遊歐洲就戴著Chrome Hearts墨鏡趴趴走。

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▲周杰倫主理的潮牌PHANTACi與香港眼鏡品牌HACHill聯名推出太陽眼鏡。（圖／翻攝jaychou IG）

周董時尚好貨多，一副動輒3萬元起跳的Chrome Hearts墨鏡就是他的心頭好，除了他牌精品，他也懂得替自己的潮牌PHANTACi宣傳，曾與香港眼鏡品牌HACHill合作推出聯名墨鏡，也是他旅行的配備之一。

▲Chrome Hearts BABY BITCH CH X BEAN心形墨鏡（上）57,350元，鏡框上方有銀牌裝飾的墨鏡28,300元。（圖／記者陳雅韻攝，以下同）

代理Chrome Hearts眼鏡的溥儀集團，日前難得集合多達300副設計，於南山專賣店辦展，款式涵蓋品牌創辦人與家人設計的經典款，例如鏡框上緣有銀牌裝飾的鏡框、可愛的心形墨鏡等；2019年新款則換上新絞鍊，且鏡腳尾端也有雕紋裝飾，鼻墊則首度採一體成型設計，從細節著手吸引時尚迷繼續埋單。

▲今年新款紅色貓眼墨鏡（上）48,500元，綠色墨鏡64,100元。

另一焦點為Chrome Hearts與溥儀集團為亞洲市場推出的聯名款，首開先例推出無框設計的眼鏡，此外，並打造18K金鏡臂與鑲鑽的奢華款式，單價約從60萬元起跳。

▲CHROME HEARTS為溥儀集團首度推出無框款式，搭配18K金鏡腳展現奢華感，730,400元。