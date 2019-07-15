美企避關稅「加速撤離中國」　WSJ：仍待亞洲不回美國

▲ 為了躲避貿易戰帶來的關稅衝擊，越來越多美企選擇撤出中國。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美中緊張的貿易雙邊關係迄今進入第2年，為了減少關稅所帶來的衝擊，多間美企決定把部分產線遷出中國。但根據華爾街日報報導，選擇出走的業者並沒有把工廠遷回美國，反而前進越南、馬來西亞等東南亞國家，與美國總統川普先前期盼的「企業返美」大大不同。

目前許多美國企業正考慮把產線移出中國，除了蘋果公司之外，家具製造商Lovesac公司也正在積極籌備遷廠，目前在中國生產家具的比率已從年初的75%降至60%。「我們一直很積極遷廠至越南」，公司執行長尼爾森（Shawn Nelson）提到，預計明年年底前就會把產線完全移出中國，「一旦離開，就不會回去了。」

另外，製造Yeti保冷袋的美國製造商Yeti Holdings已規劃在今年底把大部分的產線遷出中國，掃地機器人大廠iRobot Corp.今年將在馬來西亞新建一條Roomba生產線，柴油發動機製造商康明斯公司（Cummins）也已挑明會把部分產線轉移至印度等國家，省下約5000萬美元的關稅。

美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）一份統計數據指出，截至今年5月底的過去一年當中，美國自中國進口的商品下滑約12%，創下自10年前金融危機以來的最大降幅。其中，最大的受益者為生產成本較低的亞洲國家，包括台灣、越南、印度、馬來西亞等，明顯可見出口急遽增長；但另一觀點指出，許多中國商品是「繞道」這些國家避開關稅並出口美國，並沒有進行明顯加工。

▼ 川普原本想透過拉高關稅讓美企把工廠拉回美國，但此一方法似乎沒有奏效。（圖／路透）

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