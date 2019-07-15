史上最容易「撞」的5大名牌包！GUCCI貝殼出鏡率超高、第一名網美必買

編輯／Ann 圖／翻攝自品牌官網、IG@cheraleelyle

名牌包是不少女生剛出社會的夢想之一，雖然價格難入手，不過走在路上卻發現，有些包款實在是撞款到不行，堪稱大眾包。以下就公佈出鏡率最高的5款名牌包，跟風想買之前要三思！

5. Marc Jacobs Snapshot

MJ小包是不少女生剛入門名牌包的首選，高CP值之外，不論是包體的空間或是背帶的特色設計，都令人失心瘋。尤其是耀眼的金色LOGO，足以讓人一眼就看到Marc Jacobs的靈魂。另外這樣好搭配的相機包款，不論是肩背還是縮短背帶當做腰包都很適合，也難怪成為出鏡率超高的名牌包。

▲Marc Jacobs Snapshot，NT$15,900。

4. SAINT LAURENT Classic Monogram quilted leather shoulder bag

Saint Laurent經典Monogram斜紋黑色手袋堪稱旗下的入門包款，好搭配的造型人氣一直火紅。全黑色的材質搭配金色LOGO，華麗程度不容小覷。再配上可拆卸鏈條和皮革肩帶，並且擁有六個內部卡槽，一個鈔票隔層，絕對是看起來小，實際上收納空間大的一款名牌包，但是背出去真的要承受撞包的高風險。

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▲SAINT LAURENT Classic Monogram quilted leather shoulder bag， NT$43,050。

3. GUCCI Ophidia半月型包

GUCCI Ophidia半月型包俗稱貝殼包，也就是這樣經典的款式，不少人都買來收藏，雖然比較保值卻也成為極容易撞包的款式。另外這款包包採用GUCCI經典紅綠色的織帶，搭配帆布GG LOGO點綴，復古之餘更顯時尚，難怪大家撞的不亦樂乎。

▲GUCCI Ophidia半月型包NT$43,300。（圖／翻攝自品牌官網）

2. LOEWE Puzzle小包

LOEWE Puzzle 使用線條和色塊把包體變得十分獨特，堪稱常年來的缺貨熱銷款，走在路上也常常能看到它的蹤影。最常撞的就屬大地色系、皮革色，簡約的造型加上頂上的LOEWE經典LOGO，以柔軟粒面小牛皮，可拆卸可調節肩帶，提供最舒適長度，實在讓人不愛都難。

▲LOEWE PUZZLE 小包， NT$ 79,000。

1. Gucci GG Marmont 鏈帶斜背包

本次出鏡率最高的包款第一名就屬Gucci GG Marmont 鏈帶斜背包，這款網美包應該不少人都很熟悉，也成為IG熱門款式。牛皮材質製作十分舒適，獨特的鏈帶設計堪稱經典，並且包內也能容納許多物品，方便攜帶出門，相信還會繼續熱銷下去。

▲Gucci GG Marmont 鏈帶斜背包，NT$ 39,000。（圖／翻攝自品牌官網）

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