李榮浩求婚楊丞琳！小鬼大方獻祝福　20年知己感情，證明「分手可以做朋友」

李榮浩（7／11）慶祝 34 歲生日，並在 IG 上宣布向楊丞琳求婚成功的喜訊，交往 5 年的他們，戀情終於開花結果了！而楊丞琳過去唯一承認過的初戀男友黃鴻升（小鬼）也大方在 IG 送上對倆人的祝福，他寫道：「恭喜丞琳、榮浩，替你們開心。」還加上了飛吻的貼圖，看得出來相當為好友開心。

黃鴻升（@aes_alien）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 11 日 上午 12:07 張貼

其實去年楊丞琳在舉辦《青春住了誰》巡迴演唱會時，就曾密邀初戀男友黃鴻升（小鬼）當嘉賓，當時兩人同台合唱、大方相擁，楊丞琳更一度感動落淚，感謝與小鬼的這段青春戀愛讓她成長，讓她往後在處理感情上更加成熟。

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小鬼一上台就和楊丞琳擁抱長達 15 秒，惹得楊丞琳激動飆淚，她表示：「今天找了我認為最符合這個演唱會主題的小鬼！因為我的青春確實就是住了他！他是我的初戀情人，對我來說，每個人的初戀都是很重要的，他會影響你在青春當中的很多事情。」

而小鬼也感性回應：「真的很感動！我能夠陪伴她在學生生涯，到後來我們還是能當家人好朋友，到現在她站在自己這麼重要的舞台上，我還可以跟她站在同一個地方，那是個很棒的事情。」

當時有不少歌迷討論，難道楊丞琳都不怕男友李榮浩吃醋嗎？但其實他比誰都懂，楊丞琳和小鬼的感情，早已經超越了曾經的戀人、朋友，而是昇華成一生摯友般的存在。

楊丞琳形容兩人當時的學生純愛，雖然時間不長，但絕對是一段美好的回憶：「當時高一下學期我就出道，公司規定我們不可以談戀愛，過去自以為很紅，所以只要一有行人經過，我就會手放開，他就要拉開距離，殊不知根本沒人認得我，但我依舊遵守公司規定。」

而小鬼也笑言自己從拍拖到分手，都一直是對方的忠實粉絲：「我比你們更幸運一點，因為也許我是她前幾個粉絲！我也比你們更幸福一點！因為我可以幫她寫功課，我還可以去福利社幫她買東西吃，都是你們很想做的事！」

從初中相戀，到現在近20年的感情，楊丞琳和小鬼不但證明了「分手可以做朋友」。楊丞琳更表示感謝小鬼，讓她的感情觀更成熟，她大讚對方是她青春時期的禮物。「我跟小鬼也不是一分手就可以立刻祝福彼此，也是經過10年的歷練，這份情誼確實非常難得。」

楊丞琳坦言與小鬼私底下都會聚會見面，特別珍惜這段友誼，甚至會和另一半明說：「如果不能接受小鬼，就不能交往。」

你可能不知道，黃鴻升會選擇用小鬼作為藝名，有一說是當年兩人交往時楊丞琳對他的暱稱，當她知道對方對外稱自己叫「小鬼」時，她也坦言感到很驚訝。

後來楊丞琳和李榮浩交往，對於她與初戀男友的關係，李榮浩也能大方接受，楊丞琳說：「大家都是大人了，我跟小鬼認識 20 年，他們私下都出來過，都沒有關係啦！」

去年演唱會結束當晚，楊丞琳在自己的臉書上寫下了這段文字，表達對小鬼到演唱會擔任嘉賓的感謝，她說：「謝謝在我的青春歲月佔有一席之地的小鬼黃鴻升昨日的參與～我的青春絕對住了他，當然我們也在各個人生階段住著彼此！這種難得的情誼不是人人都懂，並且在這個世界上也是很罕見的。」

能夠和初戀男友有這樣的「最佳關係」，現任未婚夫又可以大方接受，楊丞琳和小鬼的這份友誼絕對稱得上難得吧！

文／柯夢波丹 圖／HIW、COSMO HK、小鬼黃鴻升FACEBOOK、楊丞琳FACEBOOK、微博＠黃鴻升、＠樹與天空工作室

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