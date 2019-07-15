「日照不足3小時」持續17天　日本正值夏天…仙台、福島最高溫僅19度

▲日本連續多天陰天下雨，連續17日不足3小時日照。（示意圖／記者林世文攝）

記者林瑩真／編譯

台灣高溫上看38度，但日本卻面臨日照不足、低溫的氣候問題！日本北部、東部從上個月末就開始連續降雨，幾乎每天都日照不足；且正值夏天，正中午的溫度卻只有19度。

綜合日媒報導，自從6月末開始連續降雨後，日本北部、東部等靠近太平洋的地區就明顯日照不足。日本氣象廳指出，到13日為止，東京都心已經有整整17天都是「平均一天日照時間不到3小時」。

計算近10日的日照時間，埼玉市僅2小時、東京都心2.9小時、前橋市3.5小時，福島市是12小時，分別是過去正常年的5%、7%、9%及34%，比過去明顯大幅減少。

除了日照時間不足，日本各地的氣溫也沒有上升，明明正值夏天，8日正午時，仙台市最高溫為19度、福島市為19度，東京都心則是24度，跟過去相比，大約降了3至7度。

氣象廳指出，降雨、日照不足及低溫的天氣，是自從昭和63年（西元1988年）後的再次出現，睽違了31年。只是，若異常氣候持續下去，恐怕會影響關東、北海道等地的農作物，因此需要特別關注。