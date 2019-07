外媒關注！韓國瑜大贏台灣首富　美聯：國民黨推派親中民粹市長

▲國民黨將在7月28日全代會上正式提名韓國瑜參選。(圖/記者李毓康攝)



記者張方瑀/綜合外電報導

國民黨15日上午正式公布初選民調,以高雄市長韓國瑜44.8%擊敗鴻海集團創辦人郭台銘,以及新北長朱立倫,引起國際媒體關注。《美聯社》在報導中指出,國民黨選擇了一位親中派的民粹主義市長(populist, pro-China)作為總統候選人,不僅擊敗富士康的前董事長,也準備在2020年迎戰現任總統蔡英文。

《美聯社》指出,在為期7天的電話民調中,有近45%的選民支持韓國瑜,郭台銘則以28%的支持率位居第二。報導中也提到,韓國瑜在去年11月當選後,承諾改善高雄這個「民進黨大本營」的經濟狀況,也誓言要和中國大陸和平共處,今年3月他與四個中國大陸城市簽署協議,向對岸出口價值52億台幣的農產品。

《路透》則提到韓國瑜在年初時,傳出與中國大陸駐港最高機關中聯辦主任王志民餐敘,引發民眾不滿。還指出韓國瑜曾說過「兩岸同屬一個中國」、「台獨比梅毒更可怕」等,讓北京「珍視」(cherished)的原則。(Han has said both sides are part of “one China”, a cherished principle for Beijing, and has previously described Taiwan independence as being “more scary” than syphilis.)

《美聯社》提到,因選民不滿蔡英文的經濟成效,導致民進黨在2018年大選受到重挫。不過,自此之後蔡英文對陸採取強硬態度,反倒讓人氣有所回升。