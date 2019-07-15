七夕送手鍊藏「告白密語」！　用PANDORA字母拼出戀人暗號

▲PANDORA推出字母系列飾品。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

在即將到來的七夕情人節，不論是否單身，女孩們都應該好好寵愛自己。丹麥輕珠寶品牌PANDORA除了精緻的浪漫工藝，也代表了女性的獨特自主。現在喜歡PANDORA的妳快跟上，新推出的Reflexions系列新品，採用字母串飾為吸睛焦點，其中玫瑰金色的絕美手鍊搭配個性單字，絕對讓妳超心動。

Reflexions系列在去年（2018）推出，成為不少女孩們飾品櫃中的珍藏，由歐洲文藝復興時期為靈感設計，採用網狀編織金屬質感的手鍊，搭配流線感造型，不再像以往PANDORA的單一溫柔色彩，更多了一份中性風格。

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▲網狀編織的玫瑰金手鍊更顯氣質， NT$5,980元。（圖／品牌提供）

此次Reflexions系列推出全新字母串飾，靈感源自於二十世紀的現代建築史，其中當代義大利建築詩人Carlo Scarpa擅長運用光線及線條創造耐人尋味的建築藝術，他的作品使PANDORA受到建築美學的啟發，所以每一個字體都輪廓分明，充滿個性態度。

▲A至Z字母925銀固定釦，符號「#」 925銀固定釦 NT$1,280。（圖／品牌提供）

除了字體之外，連符號也別具特色，搭配時下最流行的「#」主題標籤符號，讓女孩們可以搭配字母反覆變化意義，就好像把標記的話語攜帶出門一樣，時時刻刻擁有美好寓意。

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▲APM Monaco定制手鍊。（圖／品牌提供）

另外，輕珠寶品牌APM Monaco 也在七月中推出訂製系列手鍊，包括26個英文字母，以及多款符號造型在內，都能夠上官網自行挑選搭配。金色小方塊搭配鑲鑽的簡約字體，盡顯時尚獨特性。並且依照搭配的數量不同，手鏈價格從四千元至萬元不等，小資女們也能自己控制預算，不論是送人或是當做閨蜜飾品都很適合。