7樣《怪奇物語》獵奇小物超欠收藏！大魔王狗狗頸圈、伊萊雯番茄醬擠嘴

編輯／JJ

自從《怪奇物語》推出第三季以來，收視率超高，各方聯名不斷，原本就已經在全球累積許多人氣，近期更是聲勢暴漲，除了主角們以外，就連怪物也都被拿來當作設計周邊的元素，衍生出了好多專屬於《怪奇物語》的獵奇小物，在網上瘋傳，這些周邊有創意又很幽默，讓人好想全部收集～

＃番茄醬擠嘴

其實在《怪奇物語》系列影集剛出的時候，就已經造成一陣轟動，主角Eleven伊萊雯的平頭造型和超殺的眼神非常經典，因為她使用超能力之後鼻子就會流鼻血，所以就有人惡搞把伊萊雯做成番茄醬擠嘴，而出口就是在鼻孔！擠出番茄醬的畫面既血腥又搞笑～

▲用這個沾薯條肯定是全場焦點。（圖／翻攝自twitter@YTJonah_Boysel）

＃Demogorgon大魔王狗狗頸圈

劇中的怪物是一個擁有超大嘴巴的可怕生物，整顆頭會像花瓣一樣打開，露出裡面滿佈的尖牙，明明是很可怕的東西，卻有人把它做成了給狗狗的項圈、頸圈，這個大魔王造型反而充滿了反差萌，真的太可愛了，快給自己家毛小孩買一個！

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▲還有分不同大小，超貼心的喔～（圖／翻攝自《怪奇物語》、IG@barked、ETSY）

＃Dustin缺牙菸盒

Dustin達斯汀在劇中飾演一個有罕見骨骼疾病的小男孩，他並沒有長門牙，笑起來之後就像是一片空洞，有人就把菸盒做成了Dustin的造型，裝滿時看起來擁有一口白牙，抽了幾根之後，就會發現他的牙齒空洞越來越多。

▲還是沒有牙齒的模樣最正常。（圖／翻攝自twitter@Pab10gomez）

＃Eleven伊萊雯蠟燭台

同樣是利用Eleven伊萊雯流鼻血的梗，在這個蠟燭台上所燒熔的蠟會從鼻孔流出來，看起來有些微的驚悚。

▲必須再用一個盤子墊著才能用～否則會全滴到桌上。（圖／翻攝自ETSY）

＃Demogorgon大魔王蓮蓬頭



大魔王造型的蓮蓬頭，整體都是採用鮮紅色，如果想試試看頭被吃掉的感覺，可以買來裝裝看。

▲水柱感覺會特別強烈。（圖／翻攝自ETSY）

＃《怪奇物語》大富翁

以《怪奇物語》為主題的大富翁遊戲，整體的視覺都很有美式復古風，裡頭的小道具、內容也都圍繞著《怪奇物語》、霍金小鎮，讓人有身歷其境的感覺～

▲小道具都非常精緻。（圖／翻攝自Hasbro）

＃對講機手機殼

在劇中主角們都習慣用對講機來聯絡彼此，這款對講機手機殼正是以那個時代的 TRC 219 對講機為原型打造，由Netflix 與 T-Mobile 合作推出的「T-ALKIE」對講機手機殼，尺寸很大，且是真的有功能的！還有配備天線呢。

▲解說提到可於Upside Down世界使用、無防水功能。（圖／翻攝自IG@tmobile）

T-Mobile（@tmobile）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 7 日 上午 9:01 張貼

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