15歲拍短片助攻老爸當上紐約市長！　他6年後再出手幫忙選總統

▲丹特15歲時為父親白思豪拍攝的競選短片,成功幫爸爸奪下市長寶座。(圖/翻攝自YouTube/NYForDeBlasio)



國際中心/綜合報導

美國紐約市長白思豪2013年當選時,兒子丹特便是助選功臣,透過短短30秒競選短片,成功幫助他擊敗對手;而今白思豪宣布投入2020民主黨總統初選,剛從耶魯大學畢業的丹特也再度加入競選團隊,一起參與遊行、選民互動等,努力為父親拉票。

據《紐約時報》報導,5月剛畢業的丹特(Dante de Blasio)剛取得政治學位,但他過去就已有豐富助選經驗,如今全職擔任白思豪(Bill de Blasio)團隊的政策分析師,在愛荷華州首次登場,希望與母親、紐約市長夫人麥克雷(Chielane McCray)一起挽回白思豪的落後民調。

除了和父親參與公開遊行、選民互動外,曾是辯論冠軍的丹特也在撰寫競選文章,並幫忙準備辯論。他12日在競選總部表示,「我一直熱愛政治,喜歡學習、參與其中,這次的競選似乎是一個能深入世界的機會,因為是我爸要選總統。」

Dante de Blasio is joining his father’s campaign as a paid policy analyst.

https://t.co/OylrQn3FxM

白思豪曾在最早辦初選的幾個州試水溫,但聲勢低迷,只有1%或更少民調,讓外界更疑惑為何他仍決定參選?雖然他在民主黨上月辯論中,給人留下深刻印象勇於提問、為移民發聲,政見中專注於改善收入不平等的議題,並自認執行力超強,例如曾成功推行美國最大城的幼兒園普及化,不過沒多久,白思豪便在一場邁阿密集會中,引用古巴革命人士切‧格瓦拉的知名宣言,因此引起古巴裔民眾的抗議。

So I wrote an op-ed. https://t.co/pc4FAG3XYI

丹特則對父親很有信心,他幾年前曾發表過一篇文章,內容有關年輕黑人應如何和警察互動,並提到白思豪曾叮嚀他務必保持謹慎。丹特表示,「局面很困難,但我毫不懷疑他在這場激烈競爭中,仍能奪名,多年來他已經證明自己有逆轉勝的能力。」

丹特提出建議,「他應該更多談論在紐約已經實施的經歷,因為現在許多候選人都在討論正發生發生的事,讓白思豪的執政經驗顯得單薄,但我認為,他是唯一一個可以說:『我相信這些進步的原因,因為我早已立法完成,這就是如何將他們轉化推行到全國的辦法』。」