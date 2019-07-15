王子妃梅根超會藏肚　產後媽咪也可以這樣穿

▲哈利王子（左）與梅根馬可牽手出席電影《獅子王》倫敦首映會。（圖／翻攝sussexroyal IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

37歲英國王子妃梅根馬可（Meghan Markle）產後兩個月，身形尚未恢復到產前的狀態，但她懂得靠穿對的衣服藏肚，昨她與哈利王子一起出席電影《獅子王》倫敦首映會，即選擇台裔服裝設計師吳季剛（Jason Wu）設計的黑色雞尾酒洋裝，從腰際以下的傘狀裙剪裁恰好遮肚。

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▲梅根馬可（左）選擇Jason Wu頗具修身效果的洋裝。

這件定價約7萬6000元的Jason Wu洋裝，肩膀處與袖子為透紗設計，拼接硬挺且帶有光澤感的黑色緞面布料，加上傘狀剪裁，具修飾身形的效果，難怪獲得梅根馬可的青睞；這不是她第一次選穿Jason Wu，她懷孕初期也曾穿其設計的洋裝，當時被人譏「鬆垮」，其實算算時程，當時肚子已有小寶寶了呀！



▲梅根馬可（左）與為《獅子王》片中母獅娜娜配音的碧昂絲相談甚歡。

梅根馬可出席《獅子王》倫敦首映會，除了穿修身的Jason Wu洋裝，同時搭配Aquazzura高跟鞋與GUCCI晚宴包，並佩戴希臘設計師品牌Nikos Koulis黑色琺瑯耳環。當晚她與為《獅》片中母獅娜娜配音的碧昂絲（Beyoncé）、英國國寶級歌手艾爾頓強（Elton John）相見歡，每個互動都是鎂光燈焦點。

▲梅根馬可（右）與英國國寶級歌手艾爾頓強寒暄。