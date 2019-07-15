海灘玩水染食肉菌！　66歲男身上現「紅黑色腫斑」48小時內喪命

Flesh Eating Bacteria sounds like an urban legend. Let me assure you that it is not. It took my Dad’s life. This is so...

國際中心／綜合報導

美國66歲男子貝內特和妻子先前到佛羅里達州探望女兒，還前往海灘戲水，不料他隔日清晨卻感覺腿部抽筋，身體忽冷忽熱，身上更出現紅黑色塊斑，緊急就醫後，醫生研判是壞死性筋膜炎（又稱食肉菌感染），應是傷口在海中接觸到細菌導致，未料，貝內特的狀況持續惡化，2天後因器官受損及血酸過高死亡。

據《福斯新聞》報導，貝內特周末時和妻子到佛州探望女兒謝里爾，並多次前往海灘、小溪等地戲水。謝里爾表示，曾聽聞佛州出現食肉菌疫情，便為患有癌症的父親準備液體OK繃等，好蓋住爸爸身上的小傷口。

▲貝內特生前和女兒謝里爾開心合影。（圖／翻攝自FB／Cheryl Bennett Wiygul）



隔日凌晨4點左右，貝內特開始發燒、全身忽冷忽熱，原先家人想帶他回家給熟悉的醫生治療，但情況快速惡化，當天晚間緊急前往鄰近醫院急救。醫生在貝內特身上發現恐怖的「紅黑色腫斑」，研判是在海中接觸金黃色葡萄球菌，才感染了壞死性筋膜炎（又稱食肉菌感染）。

雖然接受抗生素治療，但貝內特病情不見好轉，「紅黑色腫斑」不斷擴大、增多，出現敗血症，心臟兩度驟停，最終在戲水完48小時後，因血酸過高，身體軟組織壞死而喪命。謝里爾悲痛地將經過PO網，並指責海灘相關單位沒有宣導任何水中細菌的建議，「如果能知道有危險，我爸現在可能還活著。」