變態鄰居拿雞蛋誘拐　博美狗遭3男性侵...臟器破裂重傷昏迷

▲變態男竟然性侵鄰居養的小狗。（圖／示意圖，與新聞無關／達志影像）

國際中心／綜合報導

印度北方邦近來發生一起變態性侵案件，一名女子控訴，所養的4歲博美犬遭3男用雞蛋誘拐後，竟被綁架回家輪流性侵。狗狗被人發現時已經失去意識，臟器破損嚴重受傷，性命處於危急狀態。

居住在北方邦哈特拉斯(Hathras)的女主人德維(Santosh Devi)表示，4日晚間10時她發現所養的博美犬失蹤，但以為狗狗只是跑出去遊蕩而已，結果隔日早上還是不見對方蹤影，「我當時想說，牠可能只是獨自坐在外面某個地方，所以沒有打擾牠，但是後來發現牠失蹤，便於隔日早上6點開始尋找。」

德維焦急地四處尋找愛犬，沒想到最後竟在鄰居庫馬爾(Dinesh Kumar)房內找到昏迷不醒的寵物，據了解，對方與她們一家時常往來十分熟悉彼此，沒想到酒醉後竟然利用雞蛋引誘小狗，並與2名同夥一起性侵。警方目前已立案展開調查，正對受害博美犬進行驗傷。

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