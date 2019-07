變態鄰居拿雞蛋誘拐　博美狗遭3男性侵...臟器破裂重傷昏迷

▲變態男竟然性侵鄰居養的小狗。(圖/示意圖,與新聞無關/達志影像)

國際中心/綜合報導

印度北方邦近來發生一起變態性侵案件,一名女子控訴,所養的4歲博美犬遭3男用雞蛋誘拐後,竟被綁架回家輪流性侵。狗狗被人發現時已經失去意識,臟器破損嚴重受傷,性命處於危急狀態。

居住在北方邦哈特拉斯(Hathras)的女主人德維(Santosh Devi)表示,4日晚間10時她發現所養的博美犬失蹤,但以為狗狗只是跑出去遊蕩而已,結果隔日早上還是不見對方蹤影,「我當時想說,牠可能只是獨自坐在外面某個地方,所以沒有打擾牠,但是後來發現牠失蹤,便於隔日早上6點開始尋找。」

德維焦急地四處尋找愛犬,沒想到最後竟在鄰居庫馬爾(Dinesh Kumar)房內找到昏迷不醒的寵物,據了解,對方與她們一家時常往來十分熟悉彼此,沒想到酒醉後竟然利用雞蛋引誘小狗,並與2名同夥一起性侵。警方目前已立案展開調查,正對受害博美犬進行驗傷。

