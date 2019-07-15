公寓全面燃燒…男抱兩兒受困窗邊　對街工人急喊「快把孩子丟下來」

Construction workers have helped to save the lives of a young family stuck inside a burning apartment block in the US. #9News pic.twitter.com/0bAaZLC4Ga

記者張方瑀／綜合報導

美國新墨西哥州（New Mexico）阿爾伯克基市（Albuquerque）一棟公寓日前發生火警，一名男子抱著兩個分別才2個月與3歲大的孩子，站在2樓窗邊向外求救。當時在對街施工的建築工人們立刻準備拿著梯子趕去幫忙，不過火勢越來越大，其中一名工人要男子立刻把孩子拋下來，這些工人也順利地抓住兩個孩子，驚險逃過一劫。

根據CNN報導指出，當時這批建築工人正在失火公寓的對面進行修繕工作，其中一名工人費羅（Mason Fierro）表示，他們聽到一名男子在二樓的窗戶大喊「救命」，而且手中還抱著一個看起來才幾個月大的孩子。所有的工人都急著去尋找夠長的梯子，希望能在消防隊趕到前，先讓這名男子安全逃離。

▲現場火勢相當猛烈。（圖／翻攝自Facebook／Albuquerque Fire Rescue）



沒想到在找梯子時，火勢也跟著越來越大，費羅心急著大喊「把孩子丟下來，我們會接住他的」，該名男子猶豫一下後，還是決定把孩子丟出窗外，費羅也順利地接住他。費羅說，「我們幸運地接住了這個嬰兒，後來父親又把另外一個大概兩三歲大的孩子拋下來，我們也很順利地接住他了。」

當地消防隊表示，非常感謝這群人可以在救援抵達前伸出援手，「雖然不建議在沒有安全設備的情況下這樣子，但總歸還是靠他們才能讓兩個孩子毫髮無傷。」最後火勢順利撲滅，所幸居民都只有受到輕傷，失火原因也正在調查中。