公寓全面燃燒…男抱兩兒受困窗邊　對街工人急喊「快把孩子丟下來」

記者張方瑀/綜合報導

美國新墨西哥州(New Mexico)阿爾伯克基市(Albuquerque)一棟公寓日前發生火警,一名男子抱著兩個分別才2個月與3歲大的孩子,站在2樓窗邊向外求救。當時在對街施工的建築工人們立刻準備拿著梯子趕去幫忙,不過火勢越來越大,其中一名工人要男子立刻把孩子拋下來,這些工人也順利地抓住兩個孩子,驚險逃過一劫。

根據CNN報導指出,當時這批建築工人正在失火公寓的對面進行修繕工作,其中一名工人費羅(Mason Fierro)表示,他們聽到一名男子在二樓的窗戶大喊「救命」,而且手中還抱著一個看起來才幾個月大的孩子。所有的工人都急著去尋找夠長的梯子,希望能在消防隊趕到前,先讓這名男子安全逃離。

沒想到在找梯子時,火勢也跟著越來越大,費羅心急著大喊「把孩子丟下來,我們會接住他的」,該名男子猶豫一下後,還是決定把孩子丟出窗外,費羅也順利地接住他。費羅說,「我們幸運地接住了這個嬰兒,後來父親又把另外一個大概兩三歲大的孩子拋下來,我們也很順利地接住他了。」

當地消防隊表示,非常感謝這群人可以在救援抵達前伸出援手,「雖然不建議在沒有安全設備的情況下這樣子,但總歸還是靠他們才能讓兩個孩子毫髮無傷。」最後火勢順利撲滅,所幸居民都只有受到輕傷,失火原因也正在調查中。