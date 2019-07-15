肯德基深夜爆炸變廢墟！　獨留「肯德基爺爺」微笑招牌立在原地

▲肯德基全毀。（圖／翻攝自Facebook／EDEN police department）

國際中心／綜合報導

美國北卡羅萊納州（Commonwealth of North Carolina）一家肯德基10日凌晨發生爆炸，整棟建築幾乎全毀，唯獨旁邊的「肯德基爺爺」招牌還笑咪咪的立在原地，所幸當時已經是深夜且結束營業，周圍也沒有民眾，所以沒有傷及無辜。警方表示，目前仍不清楚肯德基為何會爆炸，調查人員也還在找尋發生的原因。

據《WFMY News 2》報導，這起爆炸事件發生在凌晨12點30分，當天有幾名肯德基員工在上班時就曾表示，有聞到瓦斯味，沒想到在打烊後的2小時竟發生大爆炸。警方表示，因為當時沒有任何顧客和員工在店內，附近又人煙稀少，才免於發生傷亡。

母公司Yum Brands代表表示，受爆炸事件影響的20位員工，在公司把員工的安全和關懷放在首位的情況下，將積極安排他們到當地的其他六家肯德基上班，以盡量減少工作時數的影響，而薪資也和原本一樣方式結算。此外，肯德基基金會的家庭基金將為符合條件的員工提供額外援助，提供交通和其他費用；至於整起事故的調查，公司人員仍在試圖弄清楚造成爆炸的原因，可能還需要一段時間才能得到確切答案。

警方表示，公司告訴他們，應該訪問肯德基的保險公司，以評估損害和進一步的措施，但因為發生爆炸的原因仍不清楚，所以這也只是初步調查。警察局局長Greg Light也表示，警方、消防隊員和ATF（美國菸酒槍炮及爆裂物管理局）官員正在積極合作，並將最新的證據和調查結果送到聯邦和州實驗室進行分析，一旦有報告結果就能夠確認原因，但因為過程很長，再加上有很多人參與調查，所以他們必須經常聚在一起以收集調查結果，然後將任何信息傳回至實驗室。

據報導，由於爆炸程度嚴重，州實驗室將重點放在盡快找到發生原因上。警察局長Greg Ligh則表示，儘管現在還無法證實確定原因，但無論如何都不能排除天然氣外洩的可能性；皮埃蒙特天然氣公司11日也到現場進行周圍所有線路的檢查，並對生產線進行了壓力測試，發現一切都沒問題、很安全。

發生爆炸後，至今調查人員仍找不出發生的真正原因，警方也開始呼籲民眾，要是有任何與爆炸相關的線索，或是有目睹到整起事件過程的人，包括可能曾經聞到或注意到有相關問題的員工，都麻煩站出來提供細節，甚至也可以致電聯繫警局，因為每一條信息都將幫助他們釐清爆炸的原因。

▼警方表示案件至今仍毫無進展。（貼文／翻攝自Facebook／EDEN police department）