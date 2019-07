川普下令驅逐！　移民狂屯物資「聽到敲門聲就害怕」

▲ICE逮捕在聖地牙哥逮捕20名犯罪的移民。(圖/取自ICE官方網站)

國際中心/綜合報導

川普日前宣布,美國移民暨海關執法局(ICE)將執行驅逐令,把非法移民送回家鄉,消息一出讓許多社區陷入恐慌。川普認為,驅逐有前科的非法滯留者是為了打擊犯罪,但是輿論擔心執法人員不遵守正當程序,芝加哥、紐澤西等地都出現抗議群眾。據悉,許多人開始囤積生活物資和糧食,聽見敲門聲就很害怕被當局帶走。

川普在白宮記者會上表示,ICE將會執行數百萬條驅逐令,「把非法滯留的人送回他們的國家,把罪犯送進監獄。或者,把罪犯送回他們國家的監獄。」他提到,目前行動會先針對有前科或加入幫派的2000人進行追捕。

ICE最新公布的《拒絕拘提令報告(Declined Detainer Reports)》中,詳細列出非法移民的觸法行為,包括強暴、鬥毆、竊盜與謀殺。ICE主任阿爾本斯(Matt Albence)表示,只是針對被移民法庭宣判驅逐出境的個人進行拘捕,「我們別無選擇,執行移民法官合法簽署的驅逐令。」

美國海關及邊境保衛局局長摩根(Mark Morgan)也強調,此行動攸關法治,且拘捕過程絕對遵照正當程序,「任何行政或執法機關不願意合作或者抗拒,將是把自己服務的城市置於危險之中。」

請繼續往下閱讀...

▲移民關懷組織到社區分送「自保小書」。(圖/路透社)

綜合外媒報導,許多移民被嚇得不敢隨意外出,深怕回不了家,與親人分開,也有人開始隨時把護照帶在身上,以免遭遇調查。全美關懷移民權益的組織回報,佛羅里達州一位女性在巴士站等待孩子時被ICE帶走,各地都有移民家庭被門外的「不明人士」要求進入住宅調查。一位來自馬里蘭州的移民表示,「每次聽到敲門聲,我都感到非常害怕。」

▲眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)呼籲「了解自己的權利」。(圖/達志影像/美聯社)

對此,眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)稱此行動粗暴又無情,許多移民努力工作、養活家庭,為社區與國家奉獻,如今卻活在恐懼之中,「他們(ICE)會把孩子嚇壞,把家庭拆散。」

裴洛西和許多民主黨人士表示,「ICE驅逐令跟一般搜索令不一樣,執法人員必須擁有法官簽署的驅逐令才能要求進入移民的住家。記得拍照錄影!」並呼籲民眾多多在社群媒體分享「自保守則」。紐約市長白思豪也在推特上說,「記住自己的權利,你有權走在街上!」

It should be a sign to us that today’s Catholic Gospel reading is the Good Samaritan, where Jesus teaches us to love our neighbors as ourselves and treat them with mercy. Trump’s ICE raids today tear families apart -the opposite of mercy. #FamiliesBelongTogether #KnowYourRights pic.twitter.com/3x7kAsLAVQ

Let's be blunt here: @realDonaldTrump has turned ICE into a political weapon against our immigrant communities. To everyone worried this weekend: this is your city. We will do everything we can to protect you. pic.twitter.com/1w4V4zjZlV