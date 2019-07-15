恐怖鄰居順風耳「開燈、掉筆全聽見」　一晚瘋狂敲牆抗議噪音

▲鄰居耳朵太好，不斷抱怨噪音。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

新加坡一名家庭主婦抱怨，恐怖鄰居「順風耳」實在太可怕，只要她開燈、甚至掉筆，都能讓恐怖鄰居開始敲打牆壁抗議噪音，一晚上敲牆多達20次。不過其他鄰居說，沒聽見主婦製造噪音，反而覺得恐怖鄰居敲牆更吵。

綜合外媒報導，31歲的主婦跟家人在一年半前搬家到循環路（Circuit Road）的第69座组屋，誰料，自從恐怖鄰居2個月前搬來後，「每天晚上都瘋狂敲打牆壁，有時還不間斷的敲打至天亮，一個晚上多達20多次」。

主婦不明所以，詢問恐怖鄰居，對方聲稱是因為聽到許多噪音，為了抗議才敲牆。然而，恐怖鄰居對噪音的定義卻相當嚴格，包括主婦某次掉了筆，他就開始敲打牆壁，又或是開燈聲響，也能引起他的不滿。

但為了配合恐怖鄰居的超級「順風耳」，一家人的生活過得非常不自在，有時半夜還必須摸黑上廁所，就怕打擾到恐怖鄰居，讓他又敲起牆壁。主婦一家相當困擾，決定作出反制。

主婦找上其他4名鄰居，幫忙證明她並未製造噪音。一名34歲、睡在客廳的女傭表示，她沒有聽見主婦製造噪音，反而是恐怖鄰居敲牆聲音更大，「我有時會被吵醒，等他沒敲了才能入睡」；另一名鄰居則抗議，家中3個孩子只要聽到鄰居敲牆，就會被嚇得整晚睡不著，不知如何是好。

主婦也說，她的長子就讀小學，經常被敲牆聲吵醒，影響睡眠，還生病入院。因此，她目前已經連絡相關單位及警方，希望透過法律途徑解決問題。