怕風吹走充氣泳池「讓兩女兒坐車頂」　奧迪媽人肉敞篷載法被罵爆

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美國伊利諾州城市迪克森（Dixon）有一名離譜媽媽葉格，她讓兩名女兒坐在車頂的充氣泳池中，再一路從朋友家開車準備回家。目擊民眾看到這驚險的一幕，急忙報警處理，葉格被捕後解釋，她是因為怕充氣水池被風吹走，才會叫孩子們坐在上面，沒想到會因此觸法。

▲葉格讓女兒們坐在車頂的充氣泳池內。（圖／翻攝自Facebook／Dixon, Illinois Police Department，下同）

迪克森警方10日在臉書PO出兩張照片並說明，49歲的葉格（Jennifer Yeager）本月初開著白色奧迪載兩名女兒出門，回程時卻讓孩子坐在車頂的充氣泳池中，把其他用路人嚇了一跳，警方接獲通報循線追查，並在9日將人逮捕。

葉格到案後坦承的確有發生這樣的事，當天她開車前往朋友家，向朋友借用工具把充氣泳池灌飽氣，準備回家時擔心東西就這麼放在車頂會被風吹走，這才突發奇想叫女兒們上去坐著「鎮壓」，沒想到卻因此觸法。

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▲部分網友認為葉格只是想讓孩子們開心，希望大家不要再罵她。

雖然葉格分別被指控兩項危害孩童生命及健康罪、魯莽行為罪，訊後也已經交保返家，但網友們看完整起事件經過還是覺得很扯，紛紛在警方的臉書PO文底下留言酸諷，「有錢開奧迪，卻沒錢買充氣用具？」、「一個充氣泳池比孩子重要的概念」。

不過，也有不少網友緩頰說，「其實我小時候也這樣要求過我媽」、「我小時候還趴過引擎蓋呢」、「她（葉格）只是想讓孩子開心而已」、「別罵了吧，我想孩子們大概也不希望看到媽媽被大家指責成這樣」。