驚悚畫面曝！遊樂機「空中腰斬」…遊客迎面撞擊支架　31人重摔落地

▲印度遊樂設施斷裂。（圖／翻攝自YouTube／DeshGujaratHD）



記者張方瑀／綜合報導

印度西北部大城阿默達巴德（Ahmedabad）靠近根格里亞湖（Kankaria Lake）的一間遊樂園，發生2死27傷的嚴重意外，園內一座遊樂設施在運轉中應聲斷裂，結果滿車遊客直接撞上設施支架，再直接重摔到地上。當地警方表示，目前還在調查意外原因，不排除是焊接破裂，或是螺絲鬆動導致。

▲設施1：27處直接斷裂。

這項名為「探索」（Discovery）的設施是園內相當熱門的設施，當時有31名遊客坐在360度的圓形座位上，結果就在設施左右擺盪時，中間支撐座位的主軸卻突然斷裂，圓形座位區直接用力撞上設施支架，這時已經有幾名遊客因猛烈撞擊從高空中掉落，下一秒整個座位區就應聲重摔在地，所有人都被巨大的聲音嚇到，現場尖叫四起。

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▲▼直接撞上支架後掉落地面。（圖／翻攝自YouTube／DeshGujaratHD）



市長巴德（Bijal Patel）表示，所有受傷的遊客都是成年人，其中2人已經確定死亡，其餘29人皆送往醫院急救，有2人僅受輕傷已經返家休養。當地警方表示，目前仍不清楚是焊接問題導致斷裂，還是螺絲鬆動造成，現階段除了針對設施進行檢查外，也會調查是否有人為疏失。

अहमदाबाद , कांकरिया लेक के पास बालवाटिका में बड़ा हादसा ऐमयूसमेन्ट पार्क की राइड टूट के गिरी। 3 की मौत 26 घायल। @vnehra @vijayrupanibjp @AhmedabadPolice @AhmedabadAMC @PradipsinhGuj @CollectorAhd @indiatvnews @IndiaTVHindi pic.twitter.com/ZNTR47HzU5