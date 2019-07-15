瑞典觀光小型飛機「垂直墜毀」　9人全部罹難　

▲目擊民眾一度以為，在空中旋轉的小型飛機是在表演特技飛行。（圖／翻攝自twitter「Airport Webcams」）

記者張靖榕／綜合外電報導

瑞典西北部一架小型飛機於當地時間14日下午起飛後不久，即發生事故墜毀。瑞典當局證實，這架飛機所載乘客原本要進行跳傘活動，墜毀後9人全數喪生。

當地媒體報導，小型飛機型號為GippsAero GA8 Airvan，於14日下午2時從烏米亞市（Umea）起飛，不久後墜毀於烏米亞市北方一座島嶼。瑞典西博滕省（Vaesterbotten）政府發言人班德林（Gabriella Bandling），接受《法新社》（AFP）訪問時表示，「機上9人全部死於事故」，但沒有透露詳細細節。

請繼續往下閱讀...

▲▼飛機起飛後不久墜毀。（圖／翻攝自twitter「Airport Webcams」）

瑞典媒體「晚報」（Aftonbladet）在網路上公布失事影片，顯示該架小型飛機從空中垂直墜落。「我聽到不尋常的怪聲，然後我抬頭，看到一架飛機在天空旋轉」目擊者拉森（Peter Larsson）指出，「一開始我以為是飛機在表演特技飛行，但很快我就發現事情不對勁了。」