快訊／印尼東部大地震連發！規模7.3深度僅10公里　5.2餘震接著來

▲ 印尼發生規模7.3強震。（圖／翻攝自bmkg）

國際中心／綜合外電報導

印尼哈馬黑拉島（Halmahera）14日當地時間下午6時10分發生規模7.3地震，震央位在萊韋（Laiwui）北北東約102公里處，震源深度僅10公里。現階段並未傳出任何災情或傷亡消息，相關細節仍有待確認。

M7.3 - 102km NNE of Laiwui, Indonesia

Mag: 7.3

Depth: 10km

Date-Time: 2019-07-14 09:10:50 UTChttps://t.co/lu9S8HQdxM#USGS #Earthquake #Indonesia pic.twitter.com/wKwXtYJlTE

根據美國地質調查局（USGS）數據，就在7.3強震發生後，當地下午6時28分左右再度發生2起規模5.2的餘震，震央分別在萊韋（Laiwui）東北方約91公里及89公里處，震源深度也只有10公里。

▼ 印尼14日接連發生多起大地震，在規模7.3地震來襲後，發生2起規模5.2餘震。（圖／翻攝自USGS）

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