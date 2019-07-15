命理師掛保證！「6種」好老公面相特徵，可以安心嫁

▲AKIRA被譽為是最幸福的男人。（圖／翻攝自林志玲IG）

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從志玲姐姐新婚到楊丞琳的好消息，演藝圈洋溢著濃濃喜氣。丞琳在節目中也聊過，她是一眼認定李榮浩，究竟好男人、好老公有哪些特徵呢，命理師掛保證，以下6種面相非嫁不可！

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▲楊丞琳笑稱一開始看不習慣李榮浩的眼睛。（圖／翻攝楊丞琳IG）

印堂飽滿

在面相命理中，印堂可是運勢的關鍵。印堂飽滿代表有責任心且不愛計較，包容力特別強。好的男人應該是大氣、不斤斤計較，凡事看大處而不問細節，下次挑對象時，不妨把這個納入參考條件。

耳垂有肉

不論男女，一直以來耳垂有肉都代表著福氣多多，當然男人有這項特徵當然大加分。耳垂代表你一生的運氣，耳垂與越大越有福。

▲華仔是大家公認的好老公無誤。（圖／翻攝自劉德華歌迷影迷會微博）

臉色紅潤

在面相學中男人長相若面帶紅潤氣色亮，屬於大喜或大財之相，就醫學健康面來說，臉色紅潤的人代表著身體健康，血液循環好，就是天生的福氣相。

▲張智霖、袁詠儀夫婦結婚十多年仍然超恩愛。（圖／翻攝自袁詠儀IG）

下巴圓厚

下巴又稱為地庫，以面相來說，下巴飽滿的人老來福澤多。下巴也代表他對於家庭的重視度，男人下巴有肉且圓厚，代表會把家庭放在第一位，喜歡和家人共享一切。

顴骨發達

臉有稜角或是顴骨飽滿，都是代表負責任的象徵。通常這種面相的男生都很有擔當，他總是把你的事情當作他的事，讓你感受到滿滿的安全感。

▲周杰倫眼睛雖小卻很有神。（圖／翻攝自周杰倫IG）

眼睛有神

好的面相不一定要濃眉大眼，重要的是眼睛有神。眼睛有神的男人較有心帶給你生活的樂趣與火花，非常重視兩人的互動。這樣的面相通常都很尊重另一半，不只是旺自己、更能旺妻呢！