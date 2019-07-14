「遇到問題查Google就好」　日本10歲童輟學當YouTuber宣傳「不上學理念」！

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日本10歲男童中村逞珂聲稱他從小學三年級就輟學，決定在家當YouTuber，因為他認為「上學是權利，並非義務」，所以應該讓孩子自己決定是否到學校上課。如今他創立YouTube頻道「少年革命家ゆたぼん」，曾多次拍影片鼓勵其他小孩「不想上學也沒關係」，應該像他一樣追求自己夢想，但這番言論也引發許多爭議，不少家長都認為他至少要讀完義務教育，而不是把不想上學這件事合理化。

人生は冒険やw



【ドッキリ？】あのHIKAKIN(ヒカキン)さんがまさかゆたぼんと公園で？https://t.co/XlRtUNBXjm pic.twitter.com/R9pAnUCh7Y

據日本Huffpost報導，中村曾透露，他讀小學的時候受到班上同學霸凌，課業壓力又把他逼得喘不過氣，看著身邊同學每天都像機器人日復一日的生活著，種種因素都讓他覺得上學非常痛苦，所以下定決心要追求自己想要的生活。

中村每周會固定上電台節目分享理念，也會定期更新YouTuber頻道，甚至偶爾會在父母的幫助下舉辦講座。日前他在節目上表示，「如果要算數時就用計算機，遇到不會寫的字就查Google，其實我們根本不需要到學校學習。」

ゆたぼんのラジオ収録。今回のゲストは我が家の長女でした。長女はちょくちょく沖縄に遊びに来ているとブログにも書いているのですが、未だにネットのデマを信じてるアンチが多くてビックリです。そんなアンチに長女から言いたい事があるとの事です。

詳しくはYouTubeで。https://t.co/16pSVhe5Lb pic.twitter.com/00A5P9H20M

報導指出，由於日本規定滿6歲至15歲的學童必須接受義務教育，因此中村偶爾還是會去學校。他自稱，當天會不會去上學取決於他的心情，「通常是去吃午餐」，然後上完下午第一節課就回家，而且只上自己有興趣的游泳課和美勞課。

中村這種不上學的理念引發不少爭議，有些家長認為他觀念扭曲，不能因為不想上學就不去；還有網友起底中村的爸爸過去也輟學，還當過暴走族，這一切很有可能是他一手策畫，利用兒子來炒熱話題賺大錢。對此，中村爸爸則回覆，「我很支持兒子不上學，如果大家不認同這種理念也沒關係。」