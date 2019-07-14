美國佛蒙特州禁止公共場所種大麻　議會門口竟出現34株

▲美國州議會門口發現種植34株大麻。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國佛蒙特州（Commonwealth of Vermont）的議會大廈花圃，12日被訪客發現種植大麻，立即報警處理，經警方調查後發現竟種植高達34株大麻。儘管目前美國各州對大麻的開放程度不同，甚至有的州允許農民合法種植作為經濟作物，但在州議會門口出現的案例，這可能還是第一次發生。

據美聯社報導，佛蒙特州警方在週五接到一名要去州議會的訪客報案表示，他在議會大廈前的花壇中，發現了將近30種的大麻植物，這些植物被栽種在蒙彼利埃大樓前的人行道上。隨後，警方立刻趕到現場，經過初步調查，議會門口前一共種植了34株大麻，但確切栽種者是誰，還有待之後的詳細調查。

議會警察局長羅梅尼（Matthew Romei）表示，負責州政府所管轄范圍內的花圃維護人員，可能可以找到更多的大麻植物，但他沒有想到這會是個刑事案件，所以當局不會做更進一步的測試，且若是要提起刑事訴訟，唯一方法便是要有人下台負責並提出異議才可以。羅梅尼還指出，前幾年也有官員在州議會的花園發生類似的案件，但這起卻是他上任後首次遇到。

目前在佛蒙特州大麻已經允許合法擁有，不只民眾能購買少量的娛樂用大麻，州政府也允許當地農民能種植當作經濟作物，但還是有規定不可在公共場所栽種。