加媒：加拿大若支持台灣「鬆綁一中政策」　能影響北京

▲加媒分析指出，加拿大可藉由給予台灣支持，進而獲得籌碼。（圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

加拿大《國家郵報》（National Post）12日分析指出，若提供外交支持給台灣，加拿大或許能在與中國的爭端中獲得籌碼，發揮槓桿作用。駐加拿大台北經濟文化代表處陳文儀認為，加拿大可以邀請台灣以貴賓身分出席「國際民用航空組織」（ICAO）大會，藉此表明政治觀點。

分析寫道，台灣正在尋求ICAO大會貴賓或觀察員身分，儘管2013年曾被邀請，但在中國大陸的政治壓力下，未能再度受邀。根據ICAO規定，非成員國可以經由受邀出席大會，程序需要投票表決；可能要有願意支持台灣的國家。

文中指出，陳文儀的身分實際上算是台灣大使，他認為，加拿大可以邀請台灣，藉此表明政治立場。加拿大若給予支持，符合加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）4月在G7會議所簽署的一份公報，如果出於政治目的而排除一些成員，將危害航空安全。

一名外交相關消息人士透露，加拿大過去一直呼籲讓台灣人參與，未來也會繼續這樣做。不過，加拿大與中國大陸建交近50年以來，由於遵守「一個中國」政策，未能與台灣建立正式外交關係。

然而，加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）、邁克爾（Michael Spavor）被中國逮捕後，兩國關係變得緊張，有人便呼籲放寬一中政策。隨著ICAO大會今年9月將在加拿大蒙特利爾舉辦，這將成為一個機會，縱使它看來是件小事，但卻能激怒北京。

儘管中國大陸動作頻頻，陳文儀則認為，民主已在台灣蓬勃發展。2300萬人擠在不比溫哥華島大太多的空間，開創活躍的資本主義經濟，把重心擺在電子以及機械裝置。

陳文儀在渥太華的工作，包括尋求加拿大在投資、保護相關層面的支持，同時敦促讓台灣加入跨太平洋夥伴關係協定，其中加拿大是成員國。他說，「我認為我獲得的訊息是相當正面的。」

文內提及，台灣位處充滿艱難的地區，近期卻通過同婚法案，「加拿大人與台灣人共享很多價值觀，現在是放寬一中政策的時刻。」