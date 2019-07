▲ 澳洲西部地震。(圖/翻攝自emsc-csem)

國際中心/綜合外電報導

澳洲西部外海14日當地時間下午1時39分發生規模6.6地震,震源深度僅10公里。網友表示,這起地震震感強烈,「整棟房子都在晃,已經停電了」、「嚇瘋,每個人都逃到戶外」。

美國地質調查局(USGS)發布的數據,這起地震震央位在西澳城鎮布魯姆(Broome)西方約202公里處的外海。對此,澳洲海嘯警示中心(Australian Tsunami Warning Centre)已證實,現階段並無海嘯風險。

