你可能不知道的7樣無印良品實用小物！價格超親民、好攜帶又美觀

編輯／JJ 圖／翻攝自MUJI官網、IG

自從無印良品階段性的調整價格之後，所有商品幾乎都變得更好入手了，新鮮的品項也不斷在推陳出新，讓人每次到店裡都逛得無法自拔！除了服飾、化妝品、食物之外，無印良品還有非常多生活小物、雜貨，體積小小的很容易被忽略掉，但是這些小物的實用性可不能小看，一起來看看以下網友們超推薦的7樣小物吧～

＃隱形眼鏡盒

第一樣商品是台灣的無印良品沒有販售的，且在日本的無印良品也常常是缺貨狀態！找代購也得看運氣。這款隱形眼鏡盒和我們平常用的不太一樣，它是結合了藥水盒與小夾子，放入和取出時只要將鏡片放在鏡托上，就不用用手挖來挖去，兩邊也都有標示L和R，方便又衛生。

＃修眉刀

女孩們要維持美貌，當然也少不了這些美容小工具，尤其是定期修剪眉毛是很重要的！一般藥妝店販賣的修眉刀的確堪用，但是保護刀片的那層塑膠殼常常會不見，不但危險、刀片也可能受損而傷到自己。無印良的修眉刀是設計成折疊式的，收納超省空間、安全，手握的角度也相當舒適。

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除了長形的刀片，另一款是橫向的短刀片，用來刮除一些比較細微的地方的毛髮，能夠更精準。

＃旅行用S鈎

出遠門時東西總是大包小包，全部堆地上也不是辦法，如果身上帶幾個這種S型鈎的話會方便很多！可以運用在衣桿上、車上，也可以折成圓形當作鑰匙圈的概念，把一些小收納袋們串起來，就不用在行李裡面撈半天了。

＃攜帶型鞋拔

身為一個懶人，生活中不能少了鞋拔！無論是出門遊玩、去朋友家拜訪，不一定每個地方都會放鞋拔，那麼長一根自己也不好帶，但是無印良品的這款攜帶型鞋拔體積真的超小！平常掛在包包上、放在暗袋，就不怕突然臨時需要了。

＃衣服清潔刷

有些材質的衣服容易黏毛，或是起球、小屑屑，都可以用這個清潔刷刷除，比起用膠帶黏、拋棄式黏膠滾輪來的環保的多，扁扁的形狀，收納也很方便。

＃牙刷架

其實牙刷架除了拿來放牙刷之外，也可以拿來放別的東西喔！放在書桌上當作筆架、放置圖章，也都意外的很剛好，而且有非常多顏色可以挑選，外型很美觀。

MUJI無印良品（@muji_global）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 22 日 下午 5:00 張貼

＃鋁製攜帶用菸灰缸

維持環境的整潔人人有責，尤其在一些國家更是有嚴格的規定，在戶外吸菸時，並不是隨地都有菸灰缸可以使用，所以大部分的人都習慣直接丟在地上，這樣觀感很差，如果有吸菸習慣的人不妨隨身攜帶一個迷你菸灰缸，將自己製造的垃圾自己帶走。

＃迷你刀片

長度約7公分左右的美工刀，適合用來拆包裹、信件，體積小帶出門也方便，迷你版的模樣看著也覺得好可愛～

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