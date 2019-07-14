人夫沙灘上埋進大腿「黑森林探頭採蜜」　老婆曬太陽享受…羞爆路人！

▲英國沙灘上驚見男子公開「黑森林採蜜」。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

在炎炎夏日的季節，不少人都會選擇到沙灘上避暑、戲水給自己一點涼意，但這樣的開放空間，可能對於自己的行為就要特別注意。日前在英國東薩克賽斯郡霍夫（East Sussex）的海邊，就上演了一齣「開腿嚐蜜」的戲碼，讓一旁的遊客完全無法接受。

根據英國《太陽報》報導，在美好的海灘邊，有著家庭、情侶、一般遊客的地方，竟然上演一齣活春宮。遭到路人拍下的這對夫妻，妻子幾乎裸體的在曬日光浴，但在她的大腿中間，老公卻奮力的埋在「神秘黑森林探險」荒謬的畫面讓目擊者幾乎無法相信自己的眼睛。

目擊者表示，「當下女主角甚至還抓著一瓶啤酒，而男人就在她的大腿之間，我非常震驚，甚至看了四周是不是也有人跟我看到一樣的廠警。」而這對男女嗨完之後，就摟著彼此甜蜜離開，女方還瞄了一眼附近的人確定剛剛自己「應該沒有被看到」。

照片被放上網後，不少鄉民直呼「真的太誇張了！」、「這地方應該是很多家庭、孩子會出現的地方」、「這有沒有一些羞恥心啊！」、「這應該不能被接受吧！那是公共場合，要這樣就回家吧！」當地警方則表示，並沒有接到有關這件事情的投訴。