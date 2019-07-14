「斷腿看起來更性感！」　他用巨石砸爛自己「健康左腿」逼醫生截肢

▲BIID患者會不斷想切除自己身體某部位。（示意圖／CFP）



實習記者黃可昀／綜合報導

國外網友約翰（John）在論壇Reddit發文說，他從小就非常討厭自己的左腿，從4、5歲開始就不停想辦法「擺脫」它，20幾歲時他實在忍無可忍，用石頭砸爛自己左腳，直到血肉模糊、骨頭斷裂他才肯罷休，最後只好截肢來保命。約翰表示，切掉左腳後的他覺得「得到醫治」，看著自己殘缺的左腳他第一次感覺到生命是如此美好和快樂。

據《每日郵報》報導，約翰之所以會毀掉自己健康的左腿，是因為罹患了「身體完整性認同障礙」（Body Integrity Identity Disorder），簡稱BIID，罹患這種疾病的人會覺得自己身上某部分是多餘的，進而不斷想切除它，他們認為「斷肢」才是身體最完整的狀態。

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▲約翰並沒有告訴其他人是他自己毀掉了左腿。非當事者。（示意圖／CFP）



約翰十多年來都受到此疾病折磨，內心始終有個聲音叫他切掉自己的腳，最終他在20幾歲用巨石砸爛左腿，並拜託醫生替他截肢。他表示，截肢徹底治癒了他的BIID，且對自己左腿的厭惡感終於消失，看著自己殘缺的肢體，感到很放心也很自在。

約翰透露，他並沒有告訴其他人自己罹患BIID，「我告訴我的妻子和其他朋友，我的左腿是在一次攀岩中不慎被壓斷，所有人都相信了。」他也坦言，一直都很迷戀「單腿」，像是單腳慢跑、旅行、開車等等做任何事都覺得更有挑戰性，「我一直很嫉妒只有一條腿的人，我覺得我應該也要那樣過一輩子。」

左腿被截肢後，約翰變得特別有自信，喜歡穿短褲來展現他的斷肢，並享受他人「異樣的眼光」，甚至認為「單腿讓我看起來更性感」。蘇黎世大學醫院神經心理學主任布魯格（Peter Bruggel）表示，約翰故意傷害自己左腿的行為，有可能會觸犯到法律，因為通常截肢者的手術、義肢等等醫療都由保險支付，因此會犯下詐領保險的嫌疑。

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