被伊朗氣瘋！英百億戰艦「霸氣駛入波斯灣」　撂狠話：開戰遲早的

▲英國百億戰艦將進入波斯灣。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

伊朗近期在中東地區造成當地局勢升溫，不僅對往來直布羅陀海峽、阿曼灣等油輪不定時挾持外，甚至出現企圖攻擊的情況。日前伊朗對於英國船隻進行攔截，讓英國皇家海軍大為光火，派出耗資10億英鎊（約台幣380億）的戰艦駛入波斯灣待命。

根據英國《每日郵報》報導，英國皇家海軍近日對於伊朗的小動作頻頻感到相當厭煩，日前劫持到伊朗的油輪「格雷斯1號」（Grace 1）後，提到希望可以得到伊朗的保證「停止一切行為」，那個油輪就可以得到釋放。英國外交國協事務大臣杭特（Jeremy Hunt）表示，目前英國最現代化的軍艦準備進入波斯灣，希望可以得到伊朗的保證，那的英伊雙方或許還有雙贏的局面。

這艘耗資10億英鎊的現代化戰艦「HMS Duncan」結束黑海的北約演習後，前往霍爾木茲海峽保護英國油輪，上面搭載的包括一架梅林直升機、英國皇家海軍突襲隊。

負責的軍事指揮官坎普（Colonel Richard Kemp）表示，英國戰艦進入波斯灣後，攻擊只是時間早晚的問題而已，而「HMS Duncan」也是英國將長期進駐波斯灣的象徵。英國國防部則回應，「HMS Duncan」的部署將可以確保英國和其他合作夥伴的航道自由與安全。