美副總統彭斯視察「窮酸移民拘留所」　90秒逃出…空氣全是惡臭！

▲美國副總統彭斯視察拘留所。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國移民問題遲遲無法得到緩解，甚至給予非法移民的家庭、兒童也傳出是非人道的對待。美國副總統彭斯日前視察德州一座已經爆滿的移民居留營，環境惡劣的狀況讓彭斯只進入該區域「90秒」就走出來，並且嚴肅表示：這就是國會必須要由行動的原因！

綜合外媒報導，彭斯到美墨邊境視察，當下有許多抗議者在附近抗議，希望政府可以重視這些如集中營般的拘留中心。彭斯所到的是「麥卡倫邊界站」（McAllen Border Station）從毫無遮蔽炙熱的戶外出入口進去，裡面約有384名居留男性在一個類似牢籠的區域。

一同前往的當地媒體表示，裡面完全是惡臭噁心的環境，就連彭斯都只待90秒就出來。關在裡面的男性因為非法越界遭到拘留，空間狹小也沒有床、床墊、枕頭，只有銀色聚酯纖維的毯子，看到記者出現不斷大喊「又餓又想盥洗，已經這樣過了40天」。

對此，彭斯表示，對於自己所見的情況根本不意外，因為移民系統真的不堪負荷，但這也是國會必須要有行動的地方。針對美墨邊境築牆的狀況，國會意願出現意見分歧，彭斯也將原因歸咎於民主黨人不讓川普推動邊境築牆，所以才出現移民危機。

而在共和黨議員的施壓下，民主黨終於妥協，眾議院上月批准46億美金的援助案，希望可以緩和移民危機。