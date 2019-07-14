開棺找失蹤36年少女！梵蒂岡19世紀公主墓竟全空　數公尺外驚現2遺骸

▲ 奧蘭蒂的兄弟佩特羅（左，Pietro Orlandi）長年來在梵蒂岡推動調查。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

梵蒂岡15歲少女奧蘭蒂（Emanuela Orlandi）1983年在一堂音樂課後神秘失蹤，距今已經過36年。教廷月初批准開挖德意志人與佛拉芒人墓地（Teutonic Cemetery）2座19世紀德國公主墳墓，未料不但沒有找到奧蘭蒂的遺體，就連公主遺骸都離奇消失。13日案情再現轉折，調查人員在公主墓附近一塊石板下發現2具骨骸，正著手分析。

奧蘭蒂是一名梵蒂岡教堂職員的女兒，1983年6月22日在羅馬聖亞博那聖殿（Sant'Apollinare basilica）上完直笛課後，曾被人目睹出現在市中心一處公車站，隨後便人間蒸發，成為36年未解的懸案。

她的家人多年來努力推動調查，2018年夏天收到一封匿名訊息，建議他們「尋找天使所指的地方」。依照線索來到德意志人與佛拉芒人墓地的一堵牆邊後，他們發現牆上赫然有一幅天使伸出手指的壁畫，因此認為奧蘭蒂的遺體被埋葬於此。

經梵蒂岡批准後，調查人員11日開挖2座公主墓，尋找奧蘭蒂的遺體，沒想到墳墓根本是空的，2具公主遺骸的去向也成謎。教廷承諾持續調查並說明，由於19世紀及近幾十年來對大學建築及聖彼得大教堂（St Peter's Basilica）附近墓地展開結構工程，裡頭的骨骸可能已經被移往他處。

梵蒂岡發言人吉索蒂（Alessandro Gisotti）13日宣布，調查人員在公主墓後方幾公尺處的一塊石板下發現2具骨骸；該地區立即被封鎖，20日將在法醫在場的狀況下開放。由於此前的大學擴建工程劃走部分墓園土地，2具骨骸被發現的地點位於現今的日耳曼人學院內，被埋在2個以巨石挖出的洞裡，以一塊老舊的石板覆蓋。