加拿大政府證實又有公民被中國拘留　領事館提供協助

▲又有另一名加拿大公民被中國拘留。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

正值加拿大與中國關係緊張之際，加拿大政府發言人13日證實，又有另一名加拿大公民被拘留在中國山東省煙臺市（Yantai）。《路透社》報導，加拿大外交部沒有提供進一步的細節，也尚未說明此案是否與中國一家語言學校分校19人被逮捕有關。

根據加拿大外交部說法，加拿大全球事務部得知，又有一名加拿大公民在中國遭到拘留，對此，有關官員會提供協助，不過考量到隱私法，無法回答更多細節。中國電信龍頭華為財務長孟晚舟去年12月被溫哥華警方逮捕，隨後中國與加拿大的關係急凍。

孟晚舟被逮捕後，中國則拘留兩名加拿大人，指控他們涉嫌竊取國家機密。中國江蘇省徐州市警方9日表示，已拘留涉及毒品相關罪名的19人，其中16人是外國公民，而煙臺市距離徐州市約620公里；還不清楚最新的加拿大公民被拘留是否與此事有關。

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▲加拿大警方應美國政府司法互助要求，去年逮捕孟晚舟。（圖／路透）

CNN報導，加拿大官員正在向公民提供協助，此次事件再度加劇緊張氛圍。加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）以及公民邁克爾（Michael Spavor）去年都在中國遭到拘留，今年5月以國安理由正式被逮捕。

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