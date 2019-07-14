塵封54年開放！　埃及揭4619年古老金字塔神秘面紗

▲ 此次開放的2座金字塔位在埃及首都開羅（Cairo）以南約40公里。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

埃及為了提振觀光，13日開放塵封54年的2座古老金字塔，分別是曲折金字塔（Bent Pyramid）及其周邊金字塔，是該地自1965年來首度對遊客開放。官員表示，2座金字塔屬於孟非斯古都代赫舒爾（Dahshur）墓地的一部分，也是聯合國教科文組織所認定的世界遺產。

美聯社報導，曲折金字塔大約建於西元前2600年，隸屬於法老王斯尼夫魯（Sneferu）的古王國時期建物。值得一提的是，曲折金字塔的獨特點在於擁有2個內部結構。

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對此，埃及古物部部長阿納尼（Khaled el-Anany）表示，這意味著曲折金字塔是個建物過渡時期的代表，介於左塞爾金字塔（Djoser Step Pyramid，西元前2667年至2648年）和美杜姆金字塔（Meidum Pyramid，約西元前2600年左右）之間。

阿納尼進一步提到，考古學家也在當地也發現一系列古物，包括石頭、陶土以及木製棺材，部分棺材甚至裝有木乃伊，以及西元前664年至332年時期的木製喪葬面具、雕刻石器的工具等。此外，該地也發現巨型石塊、石灰岩及花崗岩碎片，證實當地存在古代墳墓。