他偷車載走3陌生小孩…父母一路狂追　鄉民攔截「私刑打死」

▲男子開走別人的車,車內還有小孩,隨後他被居民毒打。(圖/示意圖/pixabay)



國際中心/綜合報導

美國賓州費城54歲男子胡德(Erik Hood)11日晚間試圖偷車,車內還載有3名陌生孩子;當時小孩的父母正在商店內,所幸立即發現狀況,趕緊衝到車邊並將男子拉出。胡德的行為引起公憤,隨後被一群路人暴打,他送往鄰近的天普大學醫院(Temple University Hospital)後死亡。

CNN報導,胡德當時趁孩子父母沒注意,偷偷開走不屬於他的車輛,不過後來他困在車流中,直接被追上來的小孩雙親拉出車外。胡德攻擊孩子的父親後逃離現場,一群人目睹情況後則攔住他並動用暴力。

受傷的胡德到院後,醫療人員宣布他已死亡。對此,費城警局隊長史密斯(Jason Smith)12日在記者會表示,他並不認同人民在街頭自行「尋求正義」的行為,「在犯罪方面,我認為所有事情都要透過我們來發揮作用。」

Father chases man, beats him to death after he steals car with kids inside in Philadelphia, authorities say https://t.co/h0Mu1xCO60

史密斯補充,當時有錄下衝突畫面,警方正試圖找出毆打胡德的有哪些人,目前尚未逮捕任何人。車內的3名孩子則沒有受傷。

據了解,這對爸媽約25歲,事發當時兩人在一家披薩店,3名年幼的孩子待在車內,父親當時打了胡德,如今他們可能面臨指控。當地居民希德(Kabreeze Sheed)表示,發生的事件是起悲劇,但能夠理解眾人憤怒,「孩子可能被綁架、帶走,永遠見不到面,(父母)或被要求贖金,你永遠不知道。」