職場表現平平卻能升遷！　專家：個性外向員工老闆最愛

▲ 專家表示，人格特質比較開朗、外向的員工，在職場佔有明顯優勢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

職場升遷是許多員工每年拚績效的終極目標之一，但根據觀察，公司有時會把升遷機會留給表現較為普通的員工們，甚至能夠把績效排名前段班的人比下去。專家表示，儘管可能的原因有很多，但員工的人格特質是一大關鍵，顯然開朗外向、勇於向前衝的人擁有較多的優勢。

美媒CNBC引述暢銷管理書籍作者沃爾琪（Suzy Welch）的說法指出，放眼她身旁哈佛商學院的同學求職過程，其實最先被錄取的人是「受歡迎的同學」，並非成績最好、最聰明的人，這些人有著類似特質，也就是外向、熱情、真誠、能言善道的人。

儘管沃爾琪起初也對這種現象心生不滿，但當她成為公司老闆後，才明白其中道理。她提到，「當團隊合作度高、職場戲劇性事件發生頻率次數降低時，公司營運的狀況好轉，而個性活潑外向的人有助於達成這件事」，且當這群職員的付出高於預期時，最終都會成為老闆眼裡最疼愛的那群人。

只不過，若是個性內向的人也不用擔心，因為他們只是溝通交流的方式比較不同。沃爾琪強調，她的孩子也很內向，但她仍請孩子們讓身旁的人和老闆知道，別把他們的內向誤認為是消極的表現，且在職場上要展露出更多的微笑，「或許他人不能百分百理解你的想法，但肯定能讀懂你的表情。」

把眼光放遠來看，沃爾琪認為，職場工作能力才是最重要的，即便個性內向，公司總有一天會注意到優秀的你。但在這之前，個性外向開朗的員工仍佔有優勢。