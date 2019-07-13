列車上求讓座被拒　她「撩裙脫內褲」怒罵男乘客：人家是女生！

▲女乘客搭乘地鐵要求男性讓座，遭拒竟然撩裙脫內褲怒罵對方。（圖／Facebook／Интересная Москва）



國際中心／綜合報導

搭乘大眾運輸時，讓座是必須的嗎？俄羅斯莫斯科日前發生離譜的讓座糾紛。一名穿著粉紅襯衫的馬尾妹上車後，要求一名男性乘客讓座，卻遭到拒絕，她憤而撩起裙子、脫下內褲，向男性乘客咆哮，「人家是女生！」讓一旁乘客都看傻了。

綜合媒體報導，目擊者指出，這位疑似是「女權主義者」的女乘客上車後，要求一名男性乘客讓座給她，卻遭到拒絕。目擊者說，拒絕讓座的男性乘客說，「我為什麼要讓座？憑甚麼？」

豈料女乘客聽完後，立刻將裙子往上撩、脫下內褲，指著自己的生殖器官向男乘客咆哮，「這個答案滿意了嗎？我是女生！」不過，男性乘客並沒有因此讓座。

▼該名女子撩裙脫褲怒罵男乘客後，仍舊沒有得到座位。（圖／Facebook／Интересная Москва）



請繼續往下閱讀...

目擊者提到，最後這名女性乘客撩著裙子，內褲也沒有穿起來，就這樣靠在車門旁的扶手。他補充，他感到相當驚訝，因為在女權主義的思想中，每個人、性別應該是平等的。

網友看完後紛紛回應，「太誇張了！這裡是捷運」、「這種行為已經構成妨害風化了」、「為什麼警察沒有依妨害風化將她逮捕」。不過，也有人認為，女子的精神狀況可能出了些問題，外界不要隨意猜測。

▼有網友認為，女乘客的精神狀況可能出問題了。

