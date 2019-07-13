台北電影節／徐若瑄不老女神至霸紅毯　張榕容像跳國標舞

▲徐若瑄火紅禮服搭配伯爵千萬元珠寶至霸紅毯。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

台北電影節紅毯星光熠熠，爭奪最佳女主角大獎的徐若瑄有備而來，穿著火紅色禮服搭配逾3800萬元伯爵（PIAGET）珠寶出席盛會，雖然禮服包緊緊，但斗篷式的剪裁、配上伯爵鑲滿美鑽的Secrets&Lights高級珠寶手鐲、戒指以及Sunlight Journey黃鑽與白鑽耳環，非常搶眼，盡顯紅毯女王氣勢。

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▲徐若瑄戴Secrets&Lights高級珠寶手鐲（上）16,500,000元，Sunlight Journey黃鑽與白鑽耳環16,500,000元。（圖／品牌提供）



在珠寶與名錶領域都享有盛名的伯爵，在今晚紅毯搶盡風頭，一口氣贊助徐若瑄、張榕容、李千娜、邱澤、林哲熹等15位男、女明星。本該是時尚資優生的張榕容，穿著藍色亮片禮服搭配伯爵藍寶石鑽石珠寶，但服裝實在太像國標舞穿的洋裝，時尚度不及另一位辣媽丁寧，她深Ｖ西裝禮服再加上開高衩設計，搭伯爵Mythical Journey系列18K白金鑲鑽珍珠耳環，辣翻全場。

▲張榕容（上）與丁寧兩位辣媽都戴伯爵珠寶出席盛會。（圖／攝影中心攝）

伯爵有名的超薄錶向來是男星登紅毯的最佳配件，擔任頒獎人的邱澤今晚戴上要價785萬元的Altiplano系列陀飛輪高級珠寶鑲鑽腕錶，把握機會華麗一下。



▲邱澤戴Altiplano系列陀飛輪高級珠寶鑲鑽腕錶7,850,000元。（圖／品牌提供）