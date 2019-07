遊英注意！英國希斯洛機場罷工選這6天　百萬人受影響

▲ 這場罷工瞄準當地多數學校放假的第一個週末以及銀行假(Bank Holiday)假期週末。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

英國倫敦希斯洛機場(Heathrow Airport)是全英國最繁忙的機場,但因薪資待遇問題,英國聯合工會在7、8月暑假旺季發動大罷工,揚言癱瘓機場,料超過100萬人將受到影響。根據最新消息,目前已有超過4000人響應為期6天的罷工行動,分別在7月26日、27日及8月5日、6日、23日、24日進行。

#Strikes scheduled @HeathrowAirport on:

Fri 26 July

Sat 27 July

Mon 5 August

Tues 6 August

Fri 23 August

Sat 24 August



綜合英媒報導,儘管希斯洛機場開出年薪18個月的方案,但仍被英國聯合工會(Unite the Union)成員否決。

根據工會的說法,罷工抗爭原因除了「同工不同酬」等問題之外,也對機場執行長霍蘭德凱伊(John Holland-Kaye)薪水漲幅達103.2%一事感到相當不滿。根據公司的年度報告,霍蘭德凱伊的薪水從2017年的210萬英鎊,增至2018年的420萬英鎊(約新台幣1億6337萬元)。

目前已知超過4000人響應罷工行動,包括機場服務人員、工程師、保全人員等。對此,希斯洛機場在敦促工會重返談判桌商議薪資糾紛的同時,強調機場備有緊急應變計畫,盡最大努力減少對旅客造成的不便。