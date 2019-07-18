美妝新手必看！刷具挑對尺寸先美一半，讓妝容更服貼

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上妝的方式有很多種，除了用手指、海棉外，不少人會選擇刷具，所以在挑選刷具時，不僅要注意款式與品質，尺寸的大小也非常重要，因為不對的尺寸可能會影響上妝的精準度。這次「街頭時尚Astor」就帶來每個新手必學的刷具挑選法，讓上妝更輕鬆不易搞砸喔～

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＃面部刷 蜜粉刷／底妝刷

首先就從面部刷開始挑選，像是蜜粉刷與底妝刷這類要在全臉上妝的刷具，Astor推薦越大越好！因為不管是要上妝還是定妝都會比較快速方便，太小的尺寸反而不好控制粉量。

＃局部刷 腮紅刷／打亮刷

如果是使用在局部的刷具，例如腮紅刷與打亮刷，可以學Astor以自己臉的大小來挑選，將眼尾下方的臥蠶處當做起點，接著經過顴骨連到下顎邊緣，這條線可以當作挑選刷具的比例尺。腮紅刷的大小大概為比例尺的三分之一，而打亮刷的大小則是腮紅刷的二分之一。

也有不少人會在網路上購買刷具，這時可以看直徑來判斷刷具是否適合自己。如果是到實體店面購買，就將刷具橫拿與臉部平行比對，不過不能壓在臉上，否則大小會有誤差。Astor 也推薦新手在購買刷具時，誤差值最好在0.5公分以內，因為太大就無法精準上妝，太小反而不太適合新手。

＃眼影刷 撲粉刷／暈染刷

接著是眼影刷的挑選方式，首先是能將眼影均勻上妝的撲粉刷，從眉毛底部到眼睫毛根部做為比例尺，撲粉刷要剛好可以蓋住，這樣的大小最合適。而用來暈染的暈染刷，尺寸就是剛剛比例尺的三分之一，這樣的大小會更好描繪眼影的細節。

以上就是這次「街頭時尚Astor」帶來的刷具挑選法，大家一定要學起來啦！否則買錯比買貴更浪費呢～

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