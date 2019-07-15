你買了哪些？Supreme春夏最熱門的10件單品　水鑽T、Nike腰包入列

編輯／Duke 圖／翻攝自Supreme Community

每年潮流霸主Supreme都會推出2季的商品，分別為春夏系列以及秋冬系列。今年自2月推出第一周的商品後，隨著時光的流逝，近期也迎來了休季，所以接下來要介紹的，便是這一季最熱門的10件單品，其中，更依據知名爆料網站Supreme Community的數據，分為外套、上衣、帽T、T-Shirt、褲款、配件與包款等7大類。

外套類

Supreme X The North Face Arc Logo Fleece Jacket

每季都能成為亮點的Supreme X The North Face聯名系列，這次的春夏系列是以抓毛絨為重點，並配合胸前的「Supreme」Arc Logo點綴。

Gore-Tex斗篷

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這是一件胸口擁有3M反光搭配「Supreme」字樣的斗篷，其中，還運用Gore-Tex材質，使衣服具有良好的機能性。

上衣類

Supreme X Nike Swoosh針織衣

此次的Supreme X Nike聯名主題設定為90年代的復古運動風，而這件擁大大的Nike Swoosh（勾勾）Logo的針織衣，也是當周最受歡迎的單品。

帽T類

Supreme X Swarovski（施華洛世奇）Box Logo帽T

Supreme為了紀念25周年，才會有此聯名的出現，其中，這件Box Logo帽T使用了1,201顆的Swarovski水鑽，並且全為手工製作哦！

Supreme X Stone Island帽T

Supreme的設計搭配Stone Island的品質與機能性，肯定是不容小覷的系列，而這件帽T的設計採用的是舊處理，並且左臂還附有Stone Island的臂章。

T-Shirt類

Supreme X Swarovski Box Logo T-Shirt

T-Shirt的設計與帽T相同，皆使用了Swarovski水鑽於胸前的Box Logo，不過，T-Shirt的水鑽則為1,161顆，較帽T少了40顆。

褲款類

Supreme X Stone Island 短褲

使用純棉材質打造的短褲，造型上除了仿舊處理以外，還在外側多設計了小口袋，並且配合Stone Island的Logo，使其別有一番風味。

配件類

Supreme X Hot Wheels（風火輪小汽車）

這是Supreme與風火輪小汽車聯名推出的玩具，裡頭是貨車載著BMW於1992年推出的M3系列。

Supreme導演椅

在家裡想要拍鞋子、服飾或配件分享給朋友的話，都可以放在這個椅子上拍，其中，拿來當擺飾，也能為家居造型加分哦！

包款類

Supreme X Nike腰包

這款復古造型呈現的Nike腰包會如此火紅，除了擁有紫、銀、綠等3色以外，大容量也是一大賣點，並且價格相較於46代的腰包與肩包都來得低。

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